德国外长称倾向于逐步解除对俄制裁

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透柏林6月19日 - 德国外长施泰因迈尔周日称，若乌克兰东部地区的和平进程取得重大进展，欧盟应逐步解除对俄罗斯的制裁。
他的言论反映出德国执政联盟内部在对俄政策上的分歧。与总理默克尔所属的基民盟相比，施泰因迈尔所属的社会民主党对俄罗斯的立场更温和。
默克尔曾多次表示，只有当明斯克和平协议得到完全履行而非部分履行，才能解除对俄制裁。
施泰因迈尔则表达了不同看法，他对德国编辑部网络（RedaktionsNetzwerk Deutschland）表示：“制裁本身不是目的，应该鼓励（被制裁方）改变行为方式。”
施泰因迈尔表示，若俄罗斯政府在执行明斯克协议方面尽到责任，则他主张逐步解除对俄制裁。他说：“孤注一掷的策略，虽然听起来不错，但行不通。”
有批评称他表现得像是“克林姆林宫的拥护者”，施泰因迈尔对此予以否认。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。