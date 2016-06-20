德国外长称倾向于逐步解除对俄制裁

路透柏林6月19日 - 德国外长施泰因迈尔周日称，若乌克兰东部地区的和平进程取得重大进展，欧盟应逐步解除对俄罗斯的制裁。

他的言论反映出德国执政联盟内部在对俄政策上的分歧。与总理默克尔所属的基民盟相比，施泰因迈尔所属的社会民主党对俄罗斯的立场更温和。

默克尔曾多次表示，只有当明斯克和平协议得到完全履行而非部分履行，才能解除对俄制裁。

施泰因迈尔则表达了不同看法，他对德国编辑部网络（RedaktionsNetzwerk Deutschland）表示：“制裁本身不是目的，应该鼓励（被制裁方）改变行为方式。”

施泰因迈尔表示，若俄罗斯政府在执行明斯克协议方面尽到责任，则他主张逐步解除对俄制裁。他说：“孤注一掷的策略，虽然听起来不错，但行不通。”

有批评称他表现得像是“克林姆林宫的拥护者”，施泰因迈尔对此予以否认。（完）