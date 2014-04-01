分析：乌克兰危机可能改变世界的10个方面

路透布鲁塞尔3月31日（记者 Paul Taylor） -俄罗斯与西方国家围绕乌克兰危机陷入僵局，其影响可能会波及其他前苏联加盟共和国，乃至更广的范围。以下推测乌克兰危机可能改变世界的10个方面。

1.俄罗斯影响力下降。俄罗斯在国际事务中的作用削弱，至少暂时如此。俄罗斯已相当于被逐出了八国集团（G8），其寻求加入经合组织和国际能源署的进程也暂时冻结。西方国家与俄罗斯的峰会已取消，有待进一步通知。

俄总统普京试图通过金砖国家（BRICS）集团来抵消被西方孤立产生的影响，但中印可能担心克里米亚为西藏和克什米尔问题树立先例。金砖国家的联合声明中谴责对俄罗斯的制裁，但未提到克里米亚或乌克兰。

2.北约复兴。随着在阿富汗的使命走向尾声，北约的重要性原本看来要削弱，但现在又活跃起来。加强北约空中巡逻和演习已进入议程，波兰还希望加快美国导弹防御系统在中欧的部署。

在美国的压力下，一些欧洲国家可能需重新考量削减防务支出的立场。相对中立的瑞典和芬兰重又将俄罗斯视为潜在威胁，可能加强在安全方面的努力，并更密切地与北约合作。

3.能源多样化。欧洲正加快步伐降低对俄罗斯石油天然气的依存度，欧洲能源地图正在重新描绘。欧盟国家料将建设更多液化天然气终端，升级管道网络，并扩大欧洲南部通过格鲁吉亚和土耳其向南部和中部欧洲供应天然气的路线。

目前欧盟三分之一的石油和天然气供应来自俄罗斯，其中40%的天然气取道乌克兰输送。欧洲现在可能着眼开发自有的页岩气储量，并进一步发展核电。

4.中国因素。俄罗斯与中国之间的外交盟友关系可能发生变化，一种可能是通过加强能源合作走得更近；另一种可能是，如果中国想要与普京的行为方式撇清干系，认为与经济上疲弱、且相对孤立的莫斯科走得太近弊大于利，则中俄关系可能淡化。

5. 美国在全球的主导地位。美国在全球的主导地位原本因新兴经济体崛起以及奥巴马紧缩政策而削弱，但现在已有所恢复。

虽然美国从伊拉克和阿富汗战争中抽身而出，且明确了重返亚太的战略，但已发生的一系列事件使得奥巴马重又回到了传统上“自由世界领袖”的角色。

乌克兰危机让欧洲暂时搁置了对美国间谍活动的不满，合作的裨益重又凸显。上周在布鲁塞尔，欧洲国家呼吁美国向欧洲出售页岩气，且双方同意加快跨大西洋自由贸易和投资协议的磋商。

但美国策略师指出，鉴于美国的经济利益，以及应对中国崛起的必要性，亚洲仍将是美国的战略重点，欧洲还是得为自身做出更多努力。

6.德国在欧洲的领导地位。乌克兰危机巩固了德国在欧洲的领导地位。德国本来就已经是经济大国，并且在应对欧元区危机的过程中发挥了领导作用，德国总理默克尔已成了代表欧洲与普京对话的人。

默克尔对普京不抱幻想，对乌克兰危机的回应越来越坚定。德国在多大程度上愿意削减对俄罗斯的能源依存度，是判断欧盟其他国家态度的重要标准。此外，默克尔在欧盟处理与季莫申科关系中也扮演重要角色，季莫申科已宣布将参与乌克兰总统大选，这可能令乌克兰紧张局势升级。

7. 欧盟团结。至少目前来看，当重新面临共同的外部威胁时，欧盟各国又团结起来了，这可能也有助于欧盟领袖克服一些长期争议。

欧洲议会议员哈尔姆斯（RebeccaHarms）开玩笑说，现在提名普京一年一度的查理曼大帝奖可能嫌早了一点，“但面对欧洲新的战争威胁，欧盟国家就统一战略、联合对付俄罗斯达成了一致。”查理曼大帝奖表彰为欧洲团结作出贡献的人士。

一些欧盟外交官称，波兰可能加快加入欧元区的步伐，寻求欧元区的庇护。波兰若加入欧元区，将加速欧元区的扩张步伐，欧元区目标是纳入尽可能多的欧盟国家，但瑞典和英国很可能不会加入。

8.角逐中亚。普京和西方都试图与中亚的政治强人们交好，包括阿塞拜疆、哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。如果俄罗斯经济实力虚弱，这些国家可能希望至少一只脚踏进西方阵营。

9. 美俄合作。美国与俄罗斯在全球安全议题上的一些合作将继续，因为避免进一步孤立对俄罗斯有利。但双方在叙利亚、阿富汗、伊朗或朝鲜等问题上仍可能对峙，而莫斯科在这方面仍持有筹码，譬如向叙利亚或伊朗供应S300防空导弹的合同。

10.普京的未来。克里米亚并入俄罗斯，激发了俄罗斯人的民族自豪感，这也推动普京的支持率接近巅峰。但若富豪们不满于业务受损、外资流失以及西方国家实施的旅行限制和资产冻结，并对普京施压，则可能引发动荡。目前来说，多数人是绝对忠于普京的，但六个月后，也许又是另一番局面。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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