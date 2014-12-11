戈尔巴乔夫呼吁美俄举行峰会缓解紧张关系

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透莫斯科12月10日（记者 Alexei Anishchuk） - 前苏联领导人戈尔巴乔夫周三呼吁美俄举行峰会，以阻止俄罗斯同西方国家的关系因乌克兰危机进一步冰冻。
戈尔巴乔夫警告称，如果不化解俄罗斯同西方国家之间的紧张关系，可能会出现可怕的后果。
“目前（俄罗斯同西方国家的关系）高度紧张，这极为危险。我们可能无法挺过这些日子：有人可能会失去理智，”戈尔巴乔夫在《俄罗斯报》发表的名为“To Unfreeze Relations”的评论文章中写道。
“我建议美俄领导人考虑举行涵盖广泛议题、不带初始条件的峰会，”他写道。“无需担心‘丢脸’、有人会取得宣传胜利：这些应当属于过去。大家需要考虑未来。”
俄罗斯同西方国家因乌克兰危机出现的外交僵局，是冷战结束以来双方最严重的僵局。戈尔巴乔夫上月警告称，乌克兰危机引发的东西方关系紧张，恐怕将世界推向新冷战。
俄罗斯总统普京同美国总统奥巴马的关系亦紧张。在上月的布里斯班G20峰会上，两人曾短暂会面。
“从近期的各种声明看，双方外交官支持长期对峙，”戈尔巴乔夫写道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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