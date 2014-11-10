戈尔巴乔夫：世界处在新一轮冷战边缘

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透柏林11月8日（记者 Bettina Borgfeld） - 前苏联领导人戈尔巴乔夫周六在柏林讲话时警告称，在柏林墙倒塌25年后，乌克兰危机引发的东西方关系紧张，恐怕将世界推向新冷战。
戈尔巴乔夫谴责西方国家，尤其是美国，自1989年以来没有兑现他们的承诺。
“世界正处在新一轮冷战的边缘。有人甚至说，它已经开始，”戈尔巴乔夫说。
“但是，尽管情况如此引人注目，我们并没有看到主要国际机构、联合国安理会扮演任何角色或采取任何具体行动。”
自乌克兰境内的亲俄分离主义者今年4月中旬开始发生暴动以来，该国东部地区冲突已经造成4,000多人死亡。
俄罗斯将此次危机归咎于乌克兰政府和西方国家，但北约组织称有确凿证据显示俄方帮助冲突中的叛乱分子。
现年83岁的戈尔巴乔夫也批评欧洲，指其作为全球重要力量，正逐渐变得无关重要。
“欧洲未成为全世界改革的领导者，反而成为政治动乱、影响力以及最终是军事冲突的竞技场，”他说。
“不可避免的结果是，在全球其他大国和力量的的影响力与日俱增的同时，欧洲却渐趋式微。如果这种情况持续下去，欧洲将会在全球事务上丧失强大发言权，逐渐地变得无关重要。”
戈尔巴乔夫在柏林勃兰登堡的一场活动上讲话时称，苏联1991年解体后，西方国家利用了俄罗斯的衰弱。
“西方领导人头脑中满是欢欣与胜利，”他说，“利用俄罗斯衰弱和缺少制衡力量，他们宣称独自领导和控制世界，拒绝留意很多人的警告。”
戈尔巴乔夫称，西方国家犯下许多令俄罗斯感到失望的错误，包括扩大北约，在前南斯拉夫、伊拉克、利比亚和叙利亚展开行动，以及计划在欧洲部署导弹防御系统。（完）
编译：高良萍 发稿：王燕焜 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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