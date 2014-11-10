戈尔巴乔夫：世界处在新一轮冷战边缘

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林11月8日 - 前苏联领导人戈尔巴乔夫周六在柏林讲话时警告称，在柏林墙倒塌25年后，乌克兰危机引发的东西方关系紧张，恐怕将世界推向新冷战。

戈尔巴乔夫谴责西方国家，尤其是美国，自1989年以来没有兑现他们的承诺。

“世界正处在新一轮冷战的边缘。有人甚至说，它已经开始，”戈尔巴乔夫说。

“但是，尽管情况如此引人注目，我们并没有看到主要国际机构、联合国安理会扮演任何角色或采取任何具体行动。”

自乌克兰境内的亲俄分离主义者今年4月中旬开始发生暴动以来，该国东部地区冲突已经造成4,000多人死亡。

俄罗斯将此次危机归咎于乌克兰政府和西方国家，但北约组织称有确凿证据显示俄方帮助冲突中的叛乱分子。

现年83岁的戈尔巴乔夫也批评欧洲，指其作为全球重要力量，正逐渐变得无关重要。

“欧洲未成为全世界改革的领导者，反而成为政治动乱、影响力以及最终是军事冲突的竞技场，”他说。

“不可避免的结果是，在全球其他大国和力量的的影响力与日俱增的同时，欧洲却渐趋式微。如果这种情况持续下去，欧洲将会在全球事务上丧失强大发言权，逐渐地变得无关重要。”

戈尔巴乔夫在柏林勃兰登堡的一场活动上讲话时称，苏联1991年解体后，西方国家利用了俄罗斯的衰弱。

“西方领导人头脑中满是欢欣与胜利，”他说，“利用俄罗斯衰弱和缺少制衡力量，他们宣称独自领导和控制世界，拒绝留意很多人的警告。”

戈尔巴乔夫称，西方国家犯下许多令俄罗斯感到失望的错误，包括扩大北约，在前南斯拉夫、伊拉克、利比亚和叙利亚展开行动，以及计划在欧洲部署导弹防御系统。（完）