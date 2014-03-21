焦点：美制裁俄富豪 称其为普京带来经济利益

焦点：中国电动汽车新军吸引大量社会资本 繁荣背后将面临惨烈竞争
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路透纽约3月20日（记者 Dmitry Zhdannikov） -美国对忠于俄罗斯总统普京的俄罗斯商人实施制裁，其中最令人吃惊的是声明中的一句话，这句话指责普京从全球第四大石油贸易企业贡渥（Gunvor）获取了利益。
美国周四公布的制裁名单中包括富豪季姆琴科（Gennady Timchenko），他是普京的老熟人，而他在本周三之前是贡渥的共同所有人。
美国财政部在宣布制裁措施时加上的一句话相当尖锐。财政部声明中说：“季姆琴科在能源领域的活动与普京直接相关。普京在贡渥有投资，也许还能动用贡渥的资金。”
美国财政部不愿进一步说明其掌握了关于普京投资贡渥的何种信息，以及他能动用贡渥资金的可能性有多大。
贡渥迅速作出愤怒回应，称美国财政部的声明“太离谱”。
该公司称：“贡渥坚决否认关于普京现在或曾经拥有贡渥权益的说法，他也不曾直接或间接从我们的业务中受益。”
贡渥多次宣称，季姆琴科和公司执行长托恩奎斯特（Torbjorn Tornqvist）各持有公司约45%的股权，其余约10%则由员工所有。
季姆琴科也多次否认普京曾帮助他建立庞大的商业帝国，但由于他长期与普京关切密切，外界臆测始终难以打消。
普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，美国实施的制裁“不可接受”，克里姆林宫正在研判季姆琴科被纳入制裁名单可能产生的影响。
但他并未对普京在贡渥有投资的说法置评。
周四晚些时候美国财政部官员澄清说，对季姆琴科的制裁不会波及贡渥，因季姆琴科所持股权不足50%。
与此同时，贡渥宣布季姆琴科周三已将所持公司股权售予托恩奎斯特，现在托恩奎斯特持有公司股权的87%，13%由员工所有。
分析人士则越来越担心，美方对普京的指责以及对其密友的直接打击，可能招致俄方非常强烈的回应，甚至可能会倚仗其丰富的能源供应来对付西方。
普京本月称，他认为西方在乌克兰问题上“越界”了，之前有外泄的录音显示，美国外交官讨论如何推翻乌克兰当时的总统亚努科维奇，以及应该由哪位亲西方的政客组建新政府。
俄罗斯周四已对美国一些官员和议员实施报复性制裁措施，而分析人士指出，在美国直接指责普京本人后，俄方可能会实施更多的制裁措施。
咨询公司欧亚集团（Eurasiagroup）称：“我们预计未来数日俄罗斯会采取不对称措施（制裁）。也许是在安全领域（暂停武器控制协议），也可能对美国企业采取措施。”
欧洲的天然气供应有三分之一来自俄罗斯，石油供应则有20-25%来自俄罗斯。
美国财政部最新声明的措辞尖锐程度远超以往。多年来，反普京的力量一直指控普京帮助季姆琴科创立了贡渥帝国。
但迄今未有任何人提供任何这样的证据，也没有任何媒体报道普京持有贡渥权益的消息。
1990年代初期，普京在圣彼得堡市长办公室工作，据他称，当时季姆琴科及其朋友分拆了奇里希（Kirishi）炼油厂的石油贸易部门。
贡渥集团后来飞速发展，到2012年时营业额达到了930亿美元，而在2004年时仅为50亿美元。
据维基解密2010年公布的消息，美国前驻俄大使贝尔（John Beyrle）曾报告有传言称贡渥的秘密所有人中包括当时的总理普京。
贝尔现在供职于欧亚基金会，路透记者周四晚致电该基金会，但无人接听。
普京首次直接回应该问题是在2011年。
他当时称：“我认识季姆琴科很久了，从我在圣彼得堡工作时就认识他。我从未干涉过任何与他商业利益有关的事情。我也希望他别掺和我的事。”
普京多次表示，他看到有媒体报道说他拥有巨额财富，说他甚至是世界上最富有的人，他对此均予以否认。
他在2008年对记者说：“没错，我不仅是欧洲最富有的人，还是全世界最富有的人，但这是从情感上而言。”他称，关于他拥有巨额财富的说法全是“胡扯”。
对于美国财政部的说法，贡渥集团反驳称，公司所有权结构在2013年发行5亿美元债券时就已经证实过了。
参与了贡渥此次债券发行事宜的投行高盛则表示，目前无法就此置评。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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