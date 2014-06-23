如有必要 欧盟将对俄实施更多制裁--英外交大臣

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透卢森堡6月23日 - 英国外交大臣威廉·黑格(William Hague)周一警告俄罗斯，如果有必要，欧盟准备就乌克兰危机对俄罗斯实施更多制裁。
黑格表示，欧盟在作出任何决定前，很可能希望了解俄罗斯对乌克兰和平计划以及单方面停火将作何反应。
本周晚些时候，欧盟领导人将在布鲁塞尔举行峰会，可能会就制裁作出决定。
黑格对记者表示：“（俄罗斯总统）普京应该清楚，在欧盟，我们准备采取这些措施。对于扩大对俄罗斯的制裁，已进行大量工作。”
“我们会在周五作出决定。我想，在周五前，我们将能看到俄罗斯对和平计划作出的反应。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。