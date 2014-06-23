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时事要闻 | 2014年 6月 23日 星期一 19:05 BJT

如有必要 欧盟将对俄实施更多制裁--英外交大臣

路透卢森堡6月23日 - 英国外交大臣威廉·黑格(William Hague)周一警告俄罗斯，如果有必要，欧盟准备就乌克兰危机对俄罗斯实施更多制裁。

黑格表示，欧盟在作出任何决定前，很可能希望了解俄罗斯对乌克兰和平计划以及单方面停火将作何反应。

本周晚些时候，欧盟领导人将在布鲁塞尔举行峰会，可能会就制裁作出决定。

黑格对记者表示：“（俄罗斯总统）普京应该清楚，在欧盟，我们准备采取这些措施。对于扩大对俄罗斯的制裁，已进行大量工作。”

“我们会在周五作出决定。我想，在周五前，我们将能看到俄罗斯对和平计划作出的反应。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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