英国称普京在乌克兰问题上表现得像个“暴君”

英国周日指责俄罗斯总统普京在乌克兰问题上表现得像个“暴君”，但称乌克兰军队无法在战场打败俄罗斯军队，只有政治解决方案才能结束流血冲突。英国外交大臣哈蒙德发表的上述言论是他迄今对俄罗斯发出的最严厉言辞。路透