英国称普京在乌克兰问题上表现得像个“暴君”

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月8日（记者 Andrew Osborn） - 英国周日指责俄罗斯总统普京在乌克兰问题上表现得像个“暴君”，但称乌克兰军队无法在战场打败俄罗斯军队，只有政治解决方案才能结束流血冲突。

上述言论是英国外交大臣哈蒙德（Philip Hammond）发表的，这是他迄今对俄罗斯发出的最严厉言辞。之前曾有说法称，因为英国没有直接参与和普京进行的旨在结束乌克兰危机的会谈，英国已变得“无关紧要”，哈蒙德对此予以驳斥。

“乌克兰人无法打败俄罗斯军队，这是不现实的想法，必须有政治解决方案，”哈蒙德对Sky News表示。

“这个人（普京）派军队跨越国际边界，在21世纪占领另一个国家的领土，表现得像个20世纪中期的暴君。文明国家不会这么做，”他说道。

西方和乌克兰指责俄罗斯向乌克兰东部派遣常规部队并提供武器，以支持该地区的亲俄分裂分子，俄罗斯对此予以否认。

哈蒙德发表上述言论前一天，德国总理默克尔称，向乌克兰供应武器以帮助该国打击分裂分子并不能解决乌克兰危机，这招致美国政客的强烈批评。

哈蒙德称，英国不打算向乌克兰军队提供武器，但强烈支持欧盟继续对俄罗斯实施经济制裁，甚至加强制裁力度。

哈蒙德并称，俄罗斯必须从克里米亚撤出。(完)