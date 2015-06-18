美驻欧洲陆军司令称美尚未决定是否在东欧存放重型军事装备

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔6月17日 （记者 Adrian Croft） - 美国驻欧洲陆军司令本·霍奇斯周三称，美国在欧洲已拥有装备一支装甲旅所需的部分坦克和其他战车，但尚未决定是否将一些重型军事装备存放在东欧。

美国官员上周末称，美国计划在波罗的海及东欧国家存放重型军事装备，以安抚这些因俄罗斯介入乌克兰危机而感到紧张的盟国，同时阻止进一步的侵犯活动。

俄罗斯国防部一位官员周一称，俄罗斯将通过加强自身力量的方式回击美国。俄总统普京周二称，俄罗斯核武库今年将增加逾40枚洲际弹道导弹。

霍奇斯称，美国计划在欧洲保持足以装备一支装甲旅战斗队的战车。这些装备可在训练和危机时使用。

“总计数量约为1,200辆战车。其中约250辆是坦克和Bradley步兵战车……以及155毫米的自行火炮，”霍奇斯在电话采访中对路透表示。

“其他车辆是指挥控制用战车，以及后勤、工程和医疗车：所有与装备一支装甲旅相关的装备，”他说道。

霍奇斯称，这些装备中约60%已在欧洲，年底前将增至98%。

霍奇斯称，部分是在德国训练所需的装备。剩下的一些装备可能会存放在东欧，但这需由美国国防部长卡特决定，霍奇斯称他不知道最终的决定。(完)