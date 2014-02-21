乌克兰总统府称达成协议 反对派保持沉默

路透基铺2月21日（记者 Pavel Polityuk/Sabine Siebold） -乌克兰总统府周五称，政府与反对派经过彻夜谈判后达成了解决该国危机的协议。

但反对派尚未立即证实已经达成协议，外交消息人士称谈判“非常艰难”。这次谈判由来自欧盟的三位部长调解进行。

基铺独立广场周四发生了持续三小时的激战，造成平民死亡。

周五上午，有数千人占领着独立广场，但没有出现任何新暴力冲突的迹象。

乌克兰总统府新闻处在声明中称，谈判达成了协议，“将在中午（1000 GMT）签署协议”。

对于乌克兰总统的声明，来自芬兰、德国和法国的三位欧盟部长尚未发表评论。

欧盟官员周四介入谈判，他们希望建立临时政府和提早选举的计划能为乌克兰带来和平。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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