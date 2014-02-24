乌克兰官员称亚努科维奇遭通缉

路透基辅2月24日(记者 Natalia Zinets/Alessandra Prentice) -乌克兰当局周一表示，在逃乌克兰总统亚努科维奇因大屠杀罪被通缉。

乌克兰临时总统图尔奇诺夫(OleksanderTurchinov)表示，乌克兰新领导层希望与俄罗斯的关系建立在“新的、平等而睦邻友好的基础上，同时能承认并考虑到乌克兰与欧盟发展密切关系的选择。”

欧盟外交政策代表阿什顿(CatherineAshton)周一将访问乌克兰，预计她将讨论支持乌克兰经济的措施。乌克兰财政部此前表示，乌克兰政府未来两年需要350亿美元外来援助。

周六消失不见的亚努科维奇依然下落不明。

乌克兰代理内政部长阿瓦科夫(Arsen Avakov)在Facebook上写道：“已开始对平民进行大屠杀的事情展开正式调查。亚努科维奇和其他需要为此事负责的人已被通缉。”

阿瓦科夫称，亚努科维奇与一名助手开车离开克里米亚巴拉克拉瓦的一处私宅，去向不明。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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