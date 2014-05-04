乌克兰敖德萨冲突致逾42人死亡 乌东部南部局势升级

路透乌克兰敖德萨/斯拉维扬斯克5月3日（记者 Miran Jelenek/Maria Tsvetkova） -乌克兰南部地区的亲俄人士和反俄人士发生巷战，造成一栋建筑物起火，至少42人死亡，令该国接近战争边缘。

乌克兰东部地区的亲俄反抗力量将7名欧洲军事观察员扣押8天后，已于周六将其释放。与此同时，乌克兰当局推进迄今为止最大的军事行动，试图重新夺回东部被反抗力量占据的地区。

发生在黑海港口城市敖德萨（Odessa）的冲突，最终导致一座被包围的工会大楼发生致命性火灾，这是自2月以来该国发生的最严重事件。

在东部的顿涅茨克（Donetsk），两支由数百名亲俄抗议者组成的队伍冲进该州州长的办公场所和该州安全总部，洗劫了各种文件，还砸碎了窗户。这起事件表明乌东部地区的秩序日益混乱。

“这是为了昨天，”Tatiana Kamniva在州长办公室外说。“他们是恶魔，比恶魔还恶魔。”

发生在敖德萨的冲突，使得发生在东部分离主义活动腹地的暴力活动蔓延到了远离东部的地区，引发了骚乱可能席卷乌克兰更多地区的担忧。

克里姆林宫称，乌克兰当局及西方支持者应当为这些致死事件负责。

乌克兰政府称，这起暴力事件是来自德涅斯特河沿岸的外来示威者引起的，到目前为止已查证的大多数死者都来自该地。

周六上午，在发生火灾的建筑物附近，人们纷纷前来献花，他们点着蜡烛，手中举着黄白红三色组成的城市旗帜。大约有2,000名亲俄示威者在发生火灾的建筑物外高喊着“敖德萨是俄罗斯城市”的口号。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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