乌政府军收复失地 法德向普京施压

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透基辅/顿涅茨克7月10日（记者 Richard Balmforth/Maria Tsvetkova） - 乌克兰政府军周四与分裂主义者交战，政府军进一步收复失地但伤亡人数上升。德国和法国敦促俄罗斯总统普京，要求其对乌克兰反叛武装进一步施压，寻求通过谈判结束冲突。
政府军最近在与反叛武装的冲突中占上风，但政府军方面已有超过200人丧生，还有数百平民和反叛武装士兵丧生。
乌克兰军方称，已经有了个要让分裂主义者“大惊失色”的计划。
军方发言人Vladyslav Seleznyov表示，政府军周四收复了塞维尔斯克（Siversk）的控制权。
一名分裂主义者证实了政府军的说法，称“差不多是这样”。
他说：“守住并加固（Siversk）没什么意义，因为被包围的风险很大。”
法国爱丽舍宫声明中表示，法国总统奥朗德和德国总理默克尔在电话中向普京施压，要求其“向（乌克兰）分裂主义者施加一切必要的压力，促使他们进行谈判”。
他们并要求普京采取切实步骤，确保俄乌边境管控。乌克兰政府称，俄罗斯政府对人员和武器越过边境进入乌克兰视而不见。
俄罗斯周四向乌克兰提出抗议，称乌克兰军队向俄罗斯边境一检查站开火。俄罗斯外交部称，古科沃（Gukovo）的边境检查站已经不是第一次遭遇炮火了。
俄罗斯因乌克兰危机遭到欧美制裁，但坚决否认其支持乌克兰东部的反叛武装。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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