乌总统敦促欧盟对俄采取强硬行动

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透基辅7月16日 - 乌克兰总统波罗申科发出呼吁，敦促欧盟在周三于布鲁塞尔召开的欧盟领导人峰会上就乌克兰东部的分裂主义冲突向俄罗斯采取强硬行动。
乌克兰总统网站称，东部战事变得激烈后，波罗申科与欧洲理事会主席范龙佩进行了交流。
波罗申科向范龙佩通报了叛乱力量携带重型军事设备和武器从俄罗斯进入乌克兰的新证据。
该网站称，波罗申科呼吁欧盟“展示欧盟行动的强硬立场，以支持乌克兰”。
欧盟外交人士称，欧盟领导人周三可能同意实施新制裁，但可能没有影响深远的经济措施。
乌克兰指责俄罗斯对本国武装分子携带武器和军事设备穿越边境与乌克兰叛乱分子勾结一再置若罔闻。俄罗斯对此矢口否认。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）