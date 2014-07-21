美国就马航坠机事件向俄罗斯施压

路透乌克兰HRABOVE/华盛顿7月21日（记者 Anton Zverev/Matt Spetalnick） - 美国国务卿克里给出了俄罗斯为马航MH17客机被击落事件同谋的证据，而遇难者遗体遭到不当对待也引起国际社会一片骇然。

克里要求俄罗斯就乌克兰东部亲俄反叛力量的行为承担责任。美国当局怀疑乌克兰东部亲俄反叛力量用导弹击落了马航客机，并对他们以“骇人听闻的”方式对待遇难者遗体表示反感。

电视画面显示，遇难者遗体散布在坠机现场，遍地散落的个人物品随处可见，这让事件发生后最初的震惊和悲痛转化成愤怒。

荷兰国内愤怒情绪高涨，马航MH17客机乘客中大约有三分之二为荷兰人。该国外长称，听闻遇难者遗体遭“生拉硬拽”，民众对此“愤怒不已”，遇难者家属及教会领导人则要求尽快将遇难者遗体转运回国。

但负责转运遇难者遗体的火车推迟到周日才离开。与此同时，在转运遇难者遗体的火车为何还未离开东部的交战区、国际调查人员何时可以展开调查以及调查地点等问题上，乌克兰当局与反叛力量相互指责。

克里在华盛顿指责俄罗斯总统普京，并威胁称要对俄罗斯采取“更多措施”。

“醉汹汹的分裂主义分子把（遇难者）遗体塞进卡车从坠机现场运走，”克里周日在NBC电视台称。“这样的做法骇人听闻，与普京总统及俄罗斯的承诺截然相反。”

俄罗斯否认与马航客机坠毁事件有关，并就此指责乌克兰军方。克里虽然没有直接指责俄罗斯，但称被用来击落马航客机的反飞机导弹系统是俄罗斯提供给乌克兰反叛力量的，这是美国方面迄今对俄罗斯最详细的指责。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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