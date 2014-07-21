乌克兰爆发自马航客机坠机以来的首次大冲突

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透乌克兰顿涅茨克7月21日（记者 Anton Zverev/Peter Graff） - 据悉乌克兰军方周一发起攻击，试图冲破亲俄武装分子对乌克兰东部城市顿涅茨克的占领。这是自马航MH17上周被击落以来该地区爆发的首次大规模冲突。
顿涅茨克人民共和国领导人Sergei Kavtaradze表示，乌克兰政府军试图攻入顿涅茨克，双方在火车站附近展开激战。
Kavtaradze表示，至少有四辆坦克和装甲车试图攻入顿涅茨克。
乌克兰军方发言人Vladyslav Seleznyov表示，目前行动正在进行，但没有就关于政府军进入顿涅茨克的报导置评。Seleznyov表示：“反恐行动正在积极推进。我们不会公布军队的任何动向。”
路透记者也看到两辆反叛武装的坦克向顿涅茨克火车站驶去。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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