乌政府宣布与普京达成东部叛乱地区“停火机制” 俄方说法有出入

基辅/莫斯科9月3日 - 乌克兰周三宣布，总统波罗申科与俄罗斯总统普京就政府军与亲俄叛军实现“停火机制”达成一致，但克里姆林宫方面矢口否认达成任何停火协议。

“(乌俄)双方就促成和平的措施已达成共识，”波罗申科总统办公室发表声明称，并替换了之前声明中达成“永久停火”协议的措辞。

普京发言人称，两国领导人就采取行动促成乌克兰东部地区和平达成了共识，但莫斯科和基辅之间未达成停火协议。

“普京和波罗申科的确就如何促成乌克兰分离武装分子与乌克兰军方实现停火进行了讨论。但俄罗斯实质上无法达成停火协议，因为不是乌克兰冲突的参与方，”普京发言人Dmitry Peskov称。

乌克兰与西方国家对俄方这一立场给予过批评，称俄罗斯军队在帮助乌境内亲俄分离武装分子战斗。

尽管双方口径不一致，不过似乎显示取得了一定程度的进展，能在欧盟各国领导人周五开会讨论新的对俄制裁措施前施加些许影响。

不过俄罗斯同时宣布，其战略核武器部队本月将举行大规模演习，超过4,000名官兵参加。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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