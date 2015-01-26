波罗申科称缓解东部局势是乌政府的首要任务

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透基辅1月25日 - 乌克兰总统波罗申科周日称，缓解同分裂力量的冲突是乌克兰政府的首要任务。
近几日，乌克兰政府军同东部分裂力量之间的战事加剧。分裂力量此前排除了进行更多和谈的可能性。
“启动缓解局势及实施监管的政治程序仍是我们的首要任务。我们认为没有替代明斯克协议的方案，”波罗申科在同负责安全及防务事务的高官召开的会议上说。
他还称，欧盟国家外长将在周一召开会议，就乌克兰危机以及向俄罗斯加大施压力度的选项进行磋商。
俄罗斯周六阻止联合国安理会通过旨在批评乌克兰分裂力量的声明，并谴责乌克兰暴力活动增多的声明。西方国家指责俄罗斯支持乌克兰分裂力量。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。