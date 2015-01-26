波罗申科称缓解东部局势是乌政府的首要任务

路透基辅1月25日 - 乌克兰总统波罗申科周日称，缓解同分裂力量的冲突是乌克兰政府的首要任务。

近几日，乌克兰政府军同东部分裂力量之间的战事加剧。分裂力量此前排除了进行更多和谈的可能性。

“启动缓解局势及实施监管的政治程序仍是我们的首要任务。我们认为没有替代明斯克协议的方案，”波罗申科在同负责安全及防务事务的高官召开的会议上说。

他还称，欧盟国家外长将在周一召开会议，就乌克兰危机以及向俄罗斯加大施压力度的选项进行磋商。

俄罗斯周六阻止联合国安理会通过旨在批评乌克兰分裂力量的声明，并谴责乌克兰暴力活动增多的声明。西方国家指责俄罗斯支持乌克兰分裂力量。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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