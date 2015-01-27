乌克兰东部战事激烈 政府军占据重镇遭攻击

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透基辅/圣彼得堡1月26日（Natalia Zinets/Denis Dyomkin） - 乌克兰分裂力量周一发起新一波攻势，步步进逼以包围乌克兰政府军驻扎的小镇Debaltseve。双方达成停火协议五个月后再次全面开战，俄罗斯亦面临新一轮西方制裁的威胁。
美国和欧盟指责俄罗斯公开支持乌克兰分裂力量的最新攻势，为后者提供资金和武器并出动地面部队，欧美正在考虑对俄罗斯采取新措施。
北约国家及乌克兰的大使周一在布鲁塞尔召开会议，商讨如何应对新的战事，这是他们自去年8月以来首次召开此类紧急会议。
俄罗斯矢口否认向乌克兰分裂力量提供军事支持。俄罗斯总统普京指责乌克兰当局拒绝与分裂力量谈判，导致双方的冲突连绵不绝。
普京还提出新的具有挑衅性的指控，称“北约海外军团”与乌克兰军队并肩作战。北约称该指控系“一派胡言”，指出乌克兰境内唯一的外国部队就是俄军。
乌克兰政府下令两个分裂力量占据的州进入紧急状态，同时在全国范围提高警戒水平。
乌克兰军方称，过去24小时的激战已造成7名政府军士兵死亡，另有24人受伤，Debaltseve镇战事激烈。分裂力量曾誓言要包围该镇，以保护他们的主要据点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。