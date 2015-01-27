乌克兰东部战事激烈 政府军占据重镇遭攻击

路透基辅/圣彼得堡1月26日（Natalia Zinets/Denis Dyomkin） - 乌克兰分裂力量周一发起新一波攻势，步步进逼以包围乌克兰政府军驻扎的小镇Debaltseve。双方达成停火协议五个月后再次全面开战，俄罗斯亦面临新一轮西方制裁的威胁。

美国和欧盟指责俄罗斯公开支持乌克兰分裂力量的最新攻势，为后者提供资金和武器并出动地面部队，欧美正在考虑对俄罗斯采取新措施。

北约国家及乌克兰的大使周一在布鲁塞尔召开会议，商讨如何应对新的战事，这是他们自去年8月以来首次召开此类紧急会议。

俄罗斯矢口否认向乌克兰分裂力量提供军事支持。俄罗斯总统普京指责乌克兰当局拒绝与分裂力量谈判，导致双方的冲突连绵不绝。

普京还提出新的具有挑衅性的指控，称“北约海外军团”与乌克兰军队并肩作战。北约称该指控系“一派胡言”，指出乌克兰境内唯一的外国部队就是俄军。

乌克兰政府下令两个分裂力量占据的州进入紧急状态，同时在全国范围提高警戒水平。

乌克兰军方称，过去24小时的激战已造成7名政府军士兵死亡，另有24人受伤，Debaltseve镇战事激烈。分裂力量曾誓言要包围该镇，以保护他们的主要据点。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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