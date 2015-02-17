乌克兰交战双方拒绝撤回重型武器 停火协议濒临破裂

路透乌克兰顿涅茨克2月17日 - 乌克兰政府军和反政府武装周二分别表示，不会执行在乌克兰东部撤出重型武器的协议。这使得原本脆弱的停火协议进一步接近破裂边缘。

自停火协议周日生效以来，很多地区的战斗平静下来，但叛军拒绝停止对政府军已被包围的一座城镇进行攻击，乌克兰政府则表示，在停火协议得到遵守前，政府军不会撤回重型武器。

预期欧洲安全与合作组织（OSCE/欧安组织）观察员会试图进入被反政府武装包围的城镇杰巴利采韦（Debaltseve），德国政府发言人稍早表示德国总理默克尔与俄罗斯及乌克兰领导人就保障观察员“自由进入”乌克兰东部达成一致。

但交战双方对德国有关开始撤出重型武器的呼吁则充耳不闻，不过俄罗斯、乌克兰、欧安组织和叛军官员将通过电话协商停火协议执行情况。

“我们没有权利(停止为杰巴利采韦而战)。这甚至是道义所需。它是内部领土，”叛军代表Denis Pushilin在叛军重镇顿涅茨克对路透表示。

“我们必须对攻击予以反击，设法摧毁敌方的战斗阵地...我们准备好随时(开始撤走重型武器)，我们为双方同时撤军做好了一切准备。我们不会单方面行动--那只会让我们的士兵成为攻击目标。”

乌克兰军方则强调称，政府军只会在明斯克停火协议得到执行后才会撤出重炮等重型武器。

政府军发言人Andriy Lysenko表示：“只有明斯克协议的第一点--停火得到执行，重武器才会撤回。过去24小时内，一直在开火，所以没有停火，所以不会有撤回重武器的先决条件。”

当被路透记者问到能否在缺少杰巴利采韦停火的条件下开始撤离重型武器，他表示说：“明斯克协议规定的是全面停火。所以我对这一问题的答案是‘不，没可能’。”（完）

编译： 王燕焜 发稿：王琛

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