乌克兰政府称只要军队仍受攻击就不会从前线撤回重型武器

路透基辅/顿涅茨克2月23日 - 乌克兰政府指责亲俄反叛分子周一向乌克兰东南部的村庄发射火箭炮和大炮，基本上埋葬了在欧洲调解下达成的、持续了一周的停火协议。

乌克兰军方表示，只要旗下军队仍受到攻击，就无法按照停火协议所要求的从前线撤回武器。

乌克兰货币格里夫纳本月几近直线下跌，周一再度下挫10%，因外界担心停火协议可能破裂。该国央行表示，将收紧外汇规定以支持格里夫纳。乌克兰公债价格亦下跌，目前交易价格为面值的40%。

停火协议旨在结束这场已令逾5,600人丧生的交战，传闻中的这起袭击事件则接近扼杀此停火协议。上周，反叛分子不顾停火协议，重挫政府军，占领了战略重镇--德巴尔切夫(Debaltseve)。

自从上周三乌克兰部队败走弃守德巴尔切夫之后战况已经缓和。周末期间出现一些有望停火的迹象，双方在周六稍晚交换约200名战俘，周日并根据协议开始从前线撤回武器。

但基辅方面周一表示，政府军在隔夜交战中有两名士兵死亡、10人受伤。

“有鉴于乌克兰军人所在的位置持续遭到轰炸，我们绝对不可能撤回武器。”发言人Vladislav Seleznyov说。

乌克兰军方在Mariupol港的发言人Dmytro Chaly说，反叛军在下午对临近城镇发射格勒(Grad)飞弹及运用其他武器发动攻击。Mariupol港有约50万人口，基辅方面忧心此地将成为叛军下一个目标。

跳两段

反叛军指挥官Eduard Basurin否认麾下有人发动攻击，并称情况相当平和。他对路透说，“目前一切平静，没有炮火。”。(完)

(编译 许娜/李婷仪 审校 张明钧)

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