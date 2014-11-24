俄外长称西方试图推动俄“政权更迭”

朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透莫斯科11月22日（记者 Polina Devitt） - 俄罗斯外长拉夫罗夫周六称，西方国家试图通过对俄罗斯实施制裁，寻求在俄罗斯搞“政权更迭”。
拉夫罗夫此番言论，意味着俄罗斯与美国及欧盟之间的口水仗升级。俄罗斯与西方当前陷于冷战结束以来最严重的外交僵局。
“西方使用高压手段背后的想法很明确，他们不是想迫使俄罗斯改变政策，而是想让（俄罗斯）出现政权更迭。”俄塔社（Tass）援引拉夫罗夫在俄罗斯外交与国防政策委员会会议上的话称。
拉夫罗夫称，当初有关国家对伊朗和朝鲜等国家实施制裁时，不以破坏国民经济为目的。
“而如今，西方国家的公众人物却声称，有必要（对俄罗斯）实施将摧毁经济并引发公众抗议的制裁。”拉夫罗夫说。
俄罗斯总统普京周四时表示，俄罗斯必须防止本国出现“颜色革命”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。