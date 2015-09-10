独家：俄罗斯正在俄乌边境附近建造一处大型军事基地

路透俄罗斯SOLOTI9月9日 （记者 Anton Zverev） - 俄罗斯已开始在俄乌边境附近建造一处大型军事基地，基地将包括弹药库和可容纳数千名士兵的军营。此举表明俄罗斯正为与乌克兰的长期对峙作准备。

据公开文件，该军事基地一旦完工，将甚至配有泳池、滑冰场和理发店。工人们本周正在Soloti村庄外面的一个玉米地架起围栏以标出基地边界，路透一名记者被指责为乌克兰间谍，并被要求离开。

去年4月几乎同样的地点曾突然出现军事活动，当时25公里之外的乌克兰境内发生激烈战斗。当时那儿出现了一个中队的米-24攻击直升机，以及军用帐篷和卡车。

北约指责俄罗斯通过临时基地向乌克兰输送士兵和军事装备以支持亲俄分离主义分子。

俄罗斯否认有向乌克兰派兵。路透通过书面向俄罗斯国防部询问其正在建设的军事基地有何目的以及是否与乌克兰冲突存在任何关联，后者没有回复。

据俄罗斯政府网站zakupki.gov.ru发布的招标文件，俄罗斯国防部正在离Soloti不远的Valuyki小镇附近一处300公顷的场地上建设该军事基地。

俄国防部计划建设可容纳3,500名士兵的九座兵营，以及一处总面积逾6,000平方米可存放火箭、炮兵武器和其他武器的仓库。

上述公开文件亦显示，该军事基地将有一个大型训练设施，以及一家拥有50个床位的医院，该医院可在“大量伤员涌入”情况下进行扩大。

文件没有给出该军事基地的确切位置，但Soloti当地居民称，他们认为军事基地可能就在他们自家门口附近。“他们正在建设一个军事重镇，”当地居民Alexander Panchenko说道，从他们家可以看到农田，那里正为大型建设工程进行准备工作。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。