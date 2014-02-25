更新版 1-乌克兰情势：亚努科维奇遭通缉，俄罗斯发出警告

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增细节；本文由路透中文网提供)
记者 Natalia Zinets/Pavel Polityuk
路透基辅2月24日 - 乌克兰在逃总统亚努科维奇因射杀抗议者周一被当局起诉。
乌克兰新政府正寻求西方援助，以弥补俄罗斯资金的减少。俄罗斯对乌克兰推翻亚努科维奇政府极为恼火。
俄罗斯表示，不会与领导“武装叛乱”反对亚努科维奇的人打交道，称现在很担心乌克兰公民的生命安全，特别是那些生活在讲俄语的东部和黑海克里米亚地区的乌公民。
俄罗斯高级将领同意与北约就乌克兰危机保持联系。
俄罗斯明确表示，其对乌克兰的150亿美元的贷款和廉价天然气协议岌岌可危，欧盟和美国则向乌克兰新政府提供紧急财政援助。
乌克兰临时总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)警告称，乌克兰正走向破产。
乌克兰代理内政部长阿瓦科夫(Arsen Avakov)表示，现年63岁的亚努科维奇遭到通缉，他最后一次被看到是在克里米亚巴拉克拉瓦的一处私宅。
阿瓦科夫表示，亚努科维奇依然在逃。他周五从基辅乘坐直升飞机离开，他的豪华寓随即迅速被占领。
欧盟外交政策代表阿什顿(CatherineAshton)周一在基辅讨论了支持乌克兰经济的措施。
在阿什顿结束与乌克兰临时总统的会晤后，乌克兰议会在一份声明中援引她的说法称：“我们准备支持乌克兰，并向其他国家传达信号，即乌克兰不仅是在解决过去的问题，也是在朝前看。”
欧盟官员表示，一旦乌克兰出现一个可以谈判的政府，可与其谈判自由贸易协议。
在美国华盛顿，白宫发言人表示，美国准备提供财政援助，以协助完成国际货币基金组织的援助。
无论谁接管乌克兰都将会在满足大众期望方面遭遇巨大挑战，并会发现乌克兰经济处于深度危机中。
乌克兰财政部称，该国在未来两年需要350亿美元的外国援助，并呼吁未来一两周获得紧急援助。
一名欧盟高官称，欧盟已就协商对乌克兰的援助联系美国、日本、中国、加拿大和土耳其。法国外长称，正在讨论举行国际捐款人会议。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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