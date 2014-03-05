东欧情势：美俄将就乌克兰局势进行当面会晤，以避免擦枪走火

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透巴黎/基辅3月5日 - 美国与俄罗斯将在周三就乌克兰的紧张局势举行对话，西方也在加紧努力说服俄罗斯将部队撤回克里米亚的基地，以避免爆发战争的危险。
在巴黎出席联合国安理会五个常任理事国全体会议之后，美国国务卿克里与俄罗斯外交部长拉夫罗夫将进行当面会晤，这是危机升级以来的首次。
与此同时，北大西洋公约组织(NATO)和俄罗斯也将在布鲁塞尔举行会谈，各方担心俄罗斯和乌克兰士兵在克里米亚的对峙可能引发暴力冲突，还忧虑俄罗斯对讲俄语的乌克兰东部地区也进行干预。
法国外交部长法比约斯周三表示，欧盟领导人周四将就乌克兰危机举行会议，届时如果情况仍没有“缓解”，可能对俄罗斯实施制裁。
俄罗斯总统普京周二极力为本国在克里米亚的行动进行辩解，称只会把在乌克兰动用武力作为最后手段。
美国总统奥巴马承认，俄罗斯在乌克兰有其合法利益，但这不能给予普京进行军事干预的权力。
“普京总统似乎另有一班律师，做出了一套完全不同的解释，”奥巴马称，“但我认为这骗不了任何人。”(完)
(编译 李春喜 审校 石冠兰)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选