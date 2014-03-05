东欧情势：美俄将就乌克兰局势进行当面会晤，以避免擦枪走火

路透巴黎/基辅3月5日 - 美国与俄罗斯将在周三就乌克兰的紧张局势举行对话，西方也在加紧努力说服俄罗斯将部队撤回克里米亚的基地，以避免爆发战争的危险。

在巴黎出席联合国安理会五个常任理事国全体会议之后，美国国务卿克里与俄罗斯外交部长拉夫罗夫将进行当面会晤，这是危机升级以来的首次。

与此同时，北大西洋公约组织(NATO)和俄罗斯也将在布鲁塞尔举行会谈，各方担心俄罗斯和乌克兰士兵在克里米亚的对峙可能引发暴力冲突，还忧虑俄罗斯对讲俄语的乌克兰东部地区也进行干预。

法国外交部长法比约斯周三表示，欧盟领导人周四将就乌克兰危机举行会议，届时如果情况仍没有“缓解”，可能对俄罗斯实施制裁。

俄罗斯总统普京周二极力为本国在克里米亚的行动进行辩解，称只会把在乌克兰动用武力作为最后手段。

美国总统奥巴马承认，俄罗斯在乌克兰有其合法利益，但这不能给予普京进行军事干预的权力。

“普京总统似乎另有一班律师，做出了一套完全不同的解释，”奥巴马称，“但我认为这骗不了任何人。”(完)