世界大国就乌克兰危机举行磋商 未取得明显进展

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎/基铺3月5日（记者 John Irish/Timothy Heritage） - 旨在寻求解决乌克兰危机的高层外交努力周三在巴黎展开，但会谈未取得明显进展，美俄方面在会议上争执不休，俄罗斯外长拉夫罗夫则拒绝与乌克兰外长直接会面。
美国国务卿克里称，他们的磋商今后几天还将继续，旨在稳定乌克兰局势，他期待与拉夫罗夫周四在罗马再次会面。
“不要以为我们没有进行认真的磋商，这次磋商就如何解决（乌克兰危机）提出了具有创造性的适当想法，我们已有了许多想法，”克里在与乌克兰、俄罗斯、英国和法国部长们进行会谈后表示。
“我觉得，我们在当前高度紧张和对峙的氛围下来到在这里，我们中的任何人都没有抱着在这里、在今天下午突然就解决问题的憧憬，”他说道。
拉夫罗夫称，关于乌克兰问题的磋商还将继续，但他没有与乌克兰外长Andriy Deshchitsya举行会谈。俄罗斯不承认乌克兰新政府的合法性。
他在参加完磋商离开时被问及了是否与乌克兰外长会面的问题。“那是谁呀？”拉夫罗夫反问道。
Deshchitsya称，他认为会出现“积极的结果”。当被问及为何没与拉夫罗夫会面时，他耸了耸肩并皱了皱眉。
法国外长法比尤斯称，磋商并不轻松。
“很高兴巴黎的这次会议能让我们着手解决问题。我们同意在未来几天努力寻求和平解决方案，以解决这场危机……事情正朝正确的方向发展。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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