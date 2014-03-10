《综述》克里米亚地区发生冲突，外交斡旋停滞

上海车展：起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
* 俄罗斯军队加紧控制克里米亚
* 乌克兰总理将在联合国安理会发表演讲
* 拉夫罗夫称克里拒绝了磋商提议
路透塞瓦斯托波尔/基辅3月10日 - 一支亲俄罗斯的武装周一在夺取乌克兰在克里米亚的一个军事基地时开火，北大西洋公约组织(NATO)宣布在其东部前沿进行侦察飞行，克里米亚半岛的紧张局势没有缓解的迹象。
乌克兰的活动人士试图进入克里米亚，以向当地反对俄罗斯上周军事干预的人士提供支持，他们称被身穿现已被宣布为非法的防暴警察制服的人阻拦。其中一人近距离开枪，一男子胸部被击中，似乎是橡皮子弹。
外交斡旋处于停滞状态，俄罗斯称美国未理会就解决危机进行磋商的邀请，但美国稍晚称，若莫斯科展现出“参与”的意愿，可能会在本周进行一次外长会议。
美国为首的北约称，从德国和英国基地出发的预警机周二开始在波兰和罗马尼亚巡航，以监控乌克兰局势。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1