《综述》克里米亚地区发生冲突，外交斡旋停滞

* 俄罗斯军队加紧控制克里米亚

* 乌克兰总理将在联合国安理会发表演讲

* 拉夫罗夫称克里拒绝了磋商提议

路透塞瓦斯托波尔/基辅3月10日 - 一支亲俄罗斯的武装周一在夺取乌克兰在克里米亚的一个军事基地时开火，北大西洋公约组织(NATO)宣布在其东部前沿进行侦察飞行，克里米亚半岛的紧张局势没有缓解的迹象。

乌克兰的活动人士试图进入克里米亚，以向当地反对俄罗斯上周军事干预的人士提供支持，他们称被身穿现已被宣布为非法的防暴警察制服的人阻拦。其中一人近距离开枪，一男子胸部被击中，似乎是橡皮子弹。

外交斡旋处于停滞状态，俄罗斯称美国未理会就解决危机进行磋商的邀请，但美国稍晚称，若莫斯科展现出“参与”的意愿，可能会在本周进行一次外长会议。