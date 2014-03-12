东欧情势：欧盟批准制裁框架，俄股下挫且央行被迫抛15亿美元支撑卢布

欧盟提出的措施与美国此前宣布的举措相似，但其影响将大得多。欧洲是俄罗斯出口石油和天然气的主要买家，而美国只是俄罗斯较小的贸易伙伴。2012年，欧盟与俄罗斯的贸易额达3,350亿欧元，是美国与俄罗斯贸易额的近10倍。

俄罗斯精英群体把欧洲城市当作第二故乡，并将资金存放在欧洲的银行，旅行禁令和资产冻结可能切断他们与这些城市间的联系。

俄罗斯加紧吞并克里米亚，似乎已触动了欧盟领导人。但重大问题须经成员国一致同意的规定，延缓了欧盟的决策速度。

德国总理梅克尔最初表示对制裁持保留态度，但俄罗斯拒绝组建“联络小组”使得外交解决克里米亚问题的道路受阻，让她大为失望。