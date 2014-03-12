东欧情势：欧盟批准制裁框架，俄股下挫且央行被迫抛15亿美元支撑卢布

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
欧盟提出的措施与美国此前宣布的举措相似，但其影响将大得多。欧洲是俄罗斯出口石油和天然气的主要买家，而美国只是俄罗斯较小的贸易伙伴。2012年，欧盟与俄罗斯的贸易额达3,350亿欧元，是美国与俄罗斯贸易额的近10倍。
俄罗斯精英群体把欧洲城市当作第二故乡，并将资金存放在欧洲的银行，旅行禁令和资产冻结可能切断他们与这些城市间的联系。
俄罗斯加紧吞并克里米亚，似乎已触动了欧盟领导人。但重大问题须经成员国一致同意的规定，延缓了欧盟的决策速度。
德国总理梅克尔最初表示对制裁持保留态度，但俄罗斯拒绝组建“联络小组”使得外交解决克里米亚问题的道路受阻，让她大为失望。
“大约一周前，我们表示如果几天内都不见进展，我们将不得不考虑实施第二阶段的制裁，”梅克尔称。“从那时起已过去六天，我们不得不承认，虽然我们将继续努力组建联络小组，但迄今没有任何进展。”(完) (编译 龚芳/许娜；审校 张涛)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
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路透台北4月28日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周五早盘再微幅走低。交易员表示，因美国指标10年公债殖利率持续稍作修正，带动106/5殖利率盘初小跌，惟量能不彰，今日料暂在0.80%附近狭幅整理。