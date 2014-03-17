《综述》普京承认克里米亚为“主权国”，欧美制裁恐雷声大雨点小

* 美国和欧盟对数位俄罗斯和乌克兰官员实施制裁

* 俄总统普京签署法令，承认克里米亚主权国地位

* 奥巴马称准备采取进一步举措，但仍可能通过外交努力解决乌克兰危机

* 俄罗斯希望“支持小组”能使乌克兰保持中立

* 乌克兰进行军队动员，担心俄罗斯入侵其东部地区

路透辛菲罗波尔/布鲁塞尔3月17日 - 美国和欧盟周一对数位俄罗斯和乌克兰官员实施制裁，其中包括冻结资产和禁止入境等，因克里米亚地区周日进行公投，决定申请加入俄罗斯。俄罗斯总统周一签署法令，承认克里米亚为主权国。

克里米亚领导人宣布，在周日进行的公投中，97%的民众投票支持脱离乌克兰，以共和国的身份加入俄罗斯。乌克兰和西方国家谴责此次公投不合法。自冷战结束以来东西方最严重的危机不断升级。

克里米亚议会正式提议，“俄罗斯允许克里米亚以共和国的地位加入俄罗斯”。普京周二将在俄罗斯议会特别联合会议上就上述问题发表讲话，会议可能决定将克里米亚纳入俄罗斯。

这将分裂乌克兰。乌克兰和西方都表示公投违反乌克兰宪法和国际法。

在乌克兰前总统亚努科维奇被罢黜后，俄罗斯军队在2月底控制了克里米亚地区。之前亚努科维奇决定放弃与欧盟签署的贸易和合作协议，寻求与俄罗斯建立更紧密的关系，引发民众的不满，寻求推翻亚努科维奇决定的示威群众与防爆警察发生暴力冲突，造成多人死伤。

美国总统奥巴马对11位与俄罗斯军事占领克里米亚有关的俄罗斯和乌克兰官员实施制裁，其中包括亚努科维奇、和普京的两位助手Vladislav Surkov和Sergei Glazyev。

普京本人不在被制裁人员名单中。白宫发言人拒绝排除之后将普京也纳入被制裁名单的可能性。

国际社会担忧俄罗斯会进一步入侵乌克兰东部地区，奥巴马在一白宫新闻简报会上警告称，俄罗斯的“进一步挑衅”只会使该国更加孤立，并对其经济造成更大的损害。

他指出，“如果俄罗斯继续干预乌克兰，我们准备实施进一步制裁。”

一位美国高级官员表示，奥巴马签发的命令为制裁军工业相关人员扫清了道路，直接针对俄罗斯领导层“亲信的个人财富”。

在布鲁塞尔，欧盟28国外长同意，禁止21位与俄罗斯入侵克里米亚以及周日公投有关的俄罗斯和乌克兰官员入境，并冻结他们的资产。

仅有三人同时被美国和欧盟列入制裁名单-克里米亚总理Sergey Aksyonov、该地区议会议长Vladimir Konstantinov和俄国家杜马外事委员会领导人Leonid Slutsky。欧盟本月稍早已将亚努科维奇列入制裁名单。

美国和欧盟表示，如果俄罗斯不让步，且正式吞并克里米亚，未来几天可能实施进一步制裁。

俄罗斯副总理Dmitry Rogozin称制裁措施不会影响那些没有海外资产的人。他也在美国的制裁名单上。

**分裂乌克兰**

奥巴马稍早表示，俄罗斯军队必须停止“入侵”乌克兰，而普京则再度指责推翻亚努科维奇上台的乌克兰新领导人未能保护俄罗斯族裔免受乌克兰民主主义者的暴力袭击。

西方国家向俄罗斯施压，要求组建一个国际“联络小组”来调停克里米亚危机，俄方做出的响应是，提议建立一个国际“支持小组”。“支持小组”将推动乌克兰承认克里米亚公投结果，并敦促乌克兰在克里米亚退出后制定要求该国在政治和军事上保持中立的新宪法。

监督公投的克里米亚地区政府委员会主席Mikhail Malyshev在电视上宣布，一份完整的周日公投初步统计结果显示，有96.77%的人支持加入俄罗斯。

普京在俄罗斯国内的支持率也受到其在克里米亚行动的提振，尽管有很大风险造成经济停滞。

俄罗斯股市 和卢布 反弹，因投资者认为，西方的制裁只是象征性的，不会实施可能造成严重经济损害的贸易或金融措施。

英国外交大臣夏伟林称欧盟已经开始讨论“在未来数年”减少依赖俄罗斯能源的必要性。

**乌克兰动员军队保家卫国**

乌克兰临时政府已动员军队，保卫东部领土不受俄罗斯的入侵，该地区支持俄罗斯的示威者近几日与警察发生了暴力冲突，造成多人伤亡。

乌克兰议会周一批准了一项总统令，动员4万预备役人员入伍，准备抵御俄罗斯的军事行动。乌克兰还召回了驻俄罗斯大使。

国际文传电讯社援引俄罗斯下议院副议长的话报道称，下议院将“在不久的将来”通过立法，吸纳克里米亚加入俄罗斯。

国际文传电讯社周一还报导称，克里米亚议会发言人表示，在克里米亚地区的乌克兰军事力量将被解散，但相关人员仍可以留在当地。(完)