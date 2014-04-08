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亚洲 | 2014年 4月 9日 星期三 06:55 BJT

东欧情势：美国指责俄罗斯特工挑起了乌克兰东部城市的动荡

“俄罗斯特工和特种部队是过去24小时动荡的幕后推手，这点毋庸置疑，”克里在华盛顿称，而这“可能成为军事干预的牵强借口，就像我们在克里米亚看到的一样”。

俄罗斯与西方国家的关系陷入僵局，已经损及投资者对俄罗斯经济的信心，国际货币基金组织(IMF)周二下调俄罗斯2014年经济成长预估至1.3%，不及最初预估3%的一半。

目前为止，美国和欧盟仅对俄罗斯实施了温和的经济制裁，但部分投资者正将资金撤离俄罗斯。俄罗斯央行报告显示，今年第一季，企业和银行从俄罗斯净撤出506亿美元资金。(完) (编译 徐文焰/许娜；审校 王兴亚)
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