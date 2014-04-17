《综述》四方会谈呼吁结束在乌克兰的暴力冲突

**成效令人存疑**

协议能否奏效，令人生疑。

美国国务卿克里称，如果俄罗斯不采取行动缓和乌克兰紧张局势，则将对其采取进一步的制裁措施。

俄罗斯总统普京指责乌克兰政府让本国陷入“深渊”。

“他们进一步威胁使用武力，而没有意识到自己做错了什么，也不尝试进行对话...这是乌克兰现任领导人犯下的又一重罪，”普京在一年一度面向俄罗斯民众的电视问答中称。

“我希望他们能够意识到现任政府正步入怎样一个泥潭和深渊，并把该国拽入其中，”普京还称。