《综述》四方会谈呼吁结束在乌克兰的暴力冲突

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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**成效令人存疑**
协议能否奏效，令人生疑。
美国国务卿克里称，如果俄罗斯不采取行动缓和乌克兰紧张局势，则将对其采取进一步的制裁措施。
俄罗斯总统普京指责乌克兰政府让本国陷入“深渊”。
“他们进一步威胁使用武力，而没有意识到自己做错了什么，也不尝试进行对话...这是乌克兰现任领导人犯下的又一重罪，”普京在一年一度面向俄罗斯民众的电视问答中称。
“我希望他们能够意识到现任政府正步入怎样一个泥潭和深渊，并把该国拽入其中，”普京还称。
普京还首次承认，俄罗斯军队在克里米亚地区发挥了直接的影响，援助了当地的武装组织。(完)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。