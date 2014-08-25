东欧情势：乌克兰指控俄罗斯派兵伪装成叛军越境，开辟内战新战场

****日韩经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
经过这一轮指控和否认，周二的明斯克会谈更不可能有突破性进展。欧盟也将派出高层官员参加此次会谈。
拉夫罗夫重申，俄罗斯呼吁停火及乌克兰各方进行会谈，称西方不应该把所有责任都推给俄罗斯。
“我非常希望西方同僚...不要指望我们能奇迹般的为他们解决问题。这是行不通的，”他在记者会上称。
俄罗斯把危机归咎于乌克兰军队的进犯，乌克兰则主张除非俄罗斯制止叛军，否则拒绝停止进攻，这已令进展的希望渺茫。
拉夫罗夫称俄罗斯计划派遣第二支人道主义救援队，这使得形势更加复杂。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。