东欧情势：乌克兰指控俄罗斯派兵伪装成叛军越境，开辟内战新战场

经过这一轮指控和否认，周二的明斯克会谈更不可能有突破性进展。欧盟也将派出高层官员参加此次会谈。

拉夫罗夫重申，俄罗斯呼吁停火及乌克兰各方进行会谈，称西方不应该把所有责任都推给俄罗斯。

“我非常希望西方同僚...不要指望我们能奇迹般的为他们解决问题。这是行不通的，”他在记者会上称。

俄罗斯把危机归咎于乌克兰军队的进犯，乌克兰则主张除非俄罗斯制止叛军，否则拒绝停止进攻，这已令进展的希望渺茫。