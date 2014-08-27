俄乌总统结束“艰难”会谈 波罗申科将寻求达成停火协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透明斯克8月27日 - 在与俄罗斯总统普京深夜会晤后，乌克兰总统波罗申科承诺将做出平息乌东部冲突的紧急停火计划。

这是6月以来俄乌总统的首次谈判。普京称会谈是积极的，但他表示俄罗斯不便参与乌克兰与东部两个反叛地区之间的详细停火计划。

“我方并未实质性地讨论此事，而且俄罗斯也不能讨论乌克兰政府与顿涅茨克及卢甘斯克之间的停火条件。这不是我们的事务，要乌克兰自己决定，”普京周三上午对记者说。

“我们只能为可能的、而且在我看来亟须的谈判创造一种互信的情境。”

一对一的会谈进行了两小时，波罗申科形容会谈“非常胶着且复杂”，他告诉记者：“将着手准备尽快达成停火协议的路线图，停火协议必须是双边的。”

虽然会谈的基调是积极的，但乌反叛势力将对停火协议作出何种回应、何时达成协议、以及协议有效期有多长都仍未可知。

此外，由于普京坚称停火协议细节是乌克兰政府的内部事务，俄乌之间的根本分歧仍无进展迹象。乌克兰指控俄罗斯派遣部队和武装人员帮助乌反叛势力，而俄罗斯则矢口否认。

在白俄罗斯首都明斯克举行的会谈一开始，普京和波罗申科握手致意。而就在会谈前数小时，乌政府称在乌克兰境内俘获了执行“特别任务”的俄罗斯士兵。

针对被俘士兵视频作出回应，俄罗斯国防部消息人士告诉俄新闻机构，这些士兵是误越了边境。但乌克兰军方发言人驳斥了这一说法，讽刺称“这些伞兵就像小红帽一样在森林里迷路了”。(完)