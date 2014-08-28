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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 18:19 BJT

东欧情势：俄军队和乌克兰分离势力在乌东部发动反攻--乌安全委员会

路透基辅8月28日 - 乌克兰国家安全与国防委员会周四表示，俄罗斯军队已经控制了乌边境城镇Novoazovsk和乌克兰东南部其他地区，而且俄军队与乌克兰分离势力一起发动反攻。

“俄罗斯军队和乌克兰分离势力在乌克兰东南部发起反攻，”该委员会在Twitter上表示。

该委员会并称，乌克兰政府军已经撤离Novoazovsk，目前在东南部港口城市马里乌波尔增兵。

该委员会还表示，俄罗斯军队和乌克兰分离势力在顿涅茨克东部的Ilovaysk和Shakhtarsk联合发动反攻。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)
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