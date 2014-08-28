版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 07:38 BJT

《综述》乌克兰总统指责俄罗斯士兵入境支持叛军，紧张局势骤然升级

“我们已经注意到传出的这份‘不实’情报，发布此情报的海外人士及其在俄罗斯的少数拥护者注定要失望，”俄罗斯国防部官员Igor Konashenkov向国际文传电讯社称。“该情报与现实状况毫无关系。”

然而，持怀疑态度的西方政府对俄罗斯的否认似正失去耐心。

英国首相卡梅伦谈及普京与波罗申科两天前的会谈时称，“对明斯克谈判的投入就是不足，且俄罗斯的坦克持续越境进入乌克兰。这样的行动必须立即停止。”

波兰外长表示，俄罗斯的“侵略”数十年来已对欧洲造成最严重的安全危机。两名北约组织高官称，过去两周以来，俄罗斯显然提高在乌克兰的“军事干预程度”。

“我们估计目前在乌克兰境内活动的俄罗斯军队远超1,000人，”北约危机管理中心负责人、荷兰准将Nico Tak称。“他们正为分离分子提供者支持且与他们并肩作战”

普京的两名人权顾问表示，单单在8月13日的一场战斗中，就有100多名俄罗斯军人在乌克兰丧生；其中一位頽问称，她认为俄罗斯的行动就是侵略。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐