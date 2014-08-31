《综述》普京要求就乌东部的“国家地位”举行会谈，叛军炮击乌政府军舰

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
俄罗斯长期以来一直呼吁乌克兰政府与反叛分子直接进行政治对话。乌克兰政府表示愿意就增加南部和东部人民权利的问题进行谈判，但不会与武装分子直接对话，并称这些武装分子是“国际恐怖主义分子”、只受莫斯科操纵的俄罗斯傀儡。
由反叛分子成立的顿涅茨克人民共和国副领导人Andrei Purgin称，计划参加周一在白俄罗斯首都明斯克举行的谈判。过去由莫斯科、基辅和反叛力量三方人士组成的“沟通团体”曾进行多次讨论，议题涉及进入马航航班坠毁现场等问题，但并未涉及政治问题。
**新攻势**
过去一周，乌克兰政府军在反叛分子的新攻势下溃逃，引发西方盟国的担忧。后者表示，俄罗斯向反叛分子提供装甲纵队支持；如果没有这些支援，反叛分子本来几乎已经溃败。
欧盟领导人周六同意起草对俄罗斯的新制裁举措，美国对此表示赞赏。美国同时也在筹划对俄的更严厉制裁措施，并希望与欧洲联合行动。
德国外交部长史坦迈尔认为，马里乌波尔附近的战斗与克里米亚半岛之间可能存在联系。克里米亚与俄罗斯并不接壤，但却处在莫斯科的控制之下。
“不排除俄罗斯正试图进行地面接触以组织向克里米亚提供物资事宜，”史坦迈尔接受报纸采访时称，“俄罗斯搭建地面桥梁和通道就如其吞并克里米亚一样，是非法且可悲的。”
就在亲俄武装力量攻城掠地之际，马里乌波尔的部分居民走上街道表示支持乌克兰政府。其他许多人则因担心城市受到全面进攻而逃离。
反叛分子宣布取得又一场胜利，称乌克兰士兵从顿涅茨克机场撤离。
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。