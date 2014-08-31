《综述》普京要求就乌东部的“国家地位”举行会谈，叛军炮击乌政府军舰

俄罗斯长期以来一直呼吁乌克兰政府与反叛分子直接进行政治对话。乌克兰政府表示愿意就增加南部和东部人民权利的问题进行谈判，但不会与武装分子直接对话，并称这些武装分子是“国际恐怖主义分子”、只受莫斯科操纵的俄罗斯傀儡。

由反叛分子成立的顿涅茨克人民共和国副领导人Andrei Purgin称，计划参加周一在白俄罗斯首都明斯克举行的谈判。过去由莫斯科、基辅和反叛力量三方人士组成的“沟通团体”曾进行多次讨论，议题涉及进入马航航班坠毁现场等问题，但并未涉及政治问题。

**新攻势**

过去一周，乌克兰政府军在反叛分子的新攻势下溃逃，引发西方盟国的担忧。后者表示，俄罗斯向反叛分子提供装甲纵队支持；如果没有这些支援，反叛分子本来几乎已经溃败。

欧盟领导人周六同意起草对俄罗斯的新制裁举措，美国对此表示赞赏。美国同时也在筹划对俄的更严厉制裁措施，并希望与欧洲联合行动。

德国外交部长史坦迈尔认为，马里乌波尔附近的战斗与克里米亚半岛之间可能存在联系。克里米亚与俄罗斯并不接壤，但却处在莫斯科的控制之下。

“不排除俄罗斯正试图进行地面接触以组织向克里米亚提供物资事宜，”史坦迈尔接受报纸采访时称，“俄罗斯搭建地面桥梁和通道就如其吞并克里米亚一样，是非法且可悲的。”

就在亲俄武装力量攻城掠地之际，马里乌波尔的部分居民走上街道表示支持乌克兰政府。其他许多人则因担心城市受到全面进攻而逃离。