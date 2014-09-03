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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 07:32 BJT

《综述》普京向乌克兰提出停火计划，法国暂停向俄交付军舰

**军事演习**

普京发言人Dmitry Peskov试图缓解对停火提议的担忧，称该计划不涉及叛军控制地区的地位问题。一些叛军希望与俄罗斯联合，另一些希望在乌克兰境内获得更大的自主权。

Peskov对波罗申科办公室的声明予以否认。该声明暗示普京已同意停火，隐含莫斯科是一个冲突方的意味，基辅随后修改了措辞。

尽管普京提出停火建议，但国防部宣布，负责远程核武器的战略火箭部队本月将在俄罗斯中南部进行大型军演，将有4,000名军人参与。

奥巴马表明，北约组织不会被吓倒。该组织周四和周五将在威尔士举行峰会。

“北约必须言出必行，帮助乌克兰安全部队实现现代化，加强实力。我们必须对北约其他伙伴国提供更多帮助，包括格鲁吉亚和摩尔多瓦，也加强他们的防御能力，”他在爱沙尼亚首都塔林发表演讲时称。(完) (编译/审校 徐文焰/许娜/白云/王丽鑫/李春喜)
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