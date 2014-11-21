俄罗斯警告美国勿向乌克兰提供武器

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/基辅11月20日（记者 Thomas Grove/Richard Balmforth） - 俄罗斯周四警告美国不要向乌克兰军队提供武器，而美国副总统拜登几小时后将抵达基辅对乌克兰进行访问。
乌克兰指控俄罗斯总统普京将乌克兰领土当成“游戏场”，试图发动会对北约成员国构成广泛威胁的全面战争。
俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich在莫斯科称，一位美国官员关于华府应当考虑向乌克兰提供武器的说法，发出了一个“非常重要的信号”。
“这会直接违反包括美方参与达成协议在内的相关协议，”Lukashevich说。
美国在乌克兰当局与该国东部两个地区亲俄分裂力量的冲突中支持乌克兰当局，并且就俄罗斯相关政策对该国实施了制裁。
美国国务院发言人Jeffrey Rathke称，美国“仍在评估如何以最佳的方式支持乌克兰……所有选择都在考虑中”，包括致命性援助。“我认为，如果我们讨论破坏稳定的问题，那就得从俄方的行动和俄方支持的分裂力量谈起。”
美国总统奥巴马提名担任副国务卿的安东尼·布林肯（Anthony Blinken）周三在国会听证会上称：“鉴于俄罗斯严重违反他们签署的协议……我认为加强乌克兰军队的能力，包括配备致命性防御装备，有望能让他们在进一步行动前三思并起到威慑作用。”
布林肯还称，美国副总统拜登本周访问乌克兰时会讨论到提供致命性援助事宜。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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