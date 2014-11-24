俄外长称西方试图推动俄“政权更迭”

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月22日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周六称，西方国家试图通过对俄罗斯实施制裁，寻求在俄罗斯搞“政权更迭”。

拉夫罗夫此番言论，意味着俄罗斯与美国及欧盟之间的口水仗升级。俄罗斯与西方当前陷于冷战结束以来最严重的外交僵局。

“西方使用高压手段背后的想法很明确，他们不是想迫使俄罗斯改变政策，而是想让（俄罗斯）出现政权更迭。”俄塔社（Tass）援引拉夫罗夫在俄罗斯外交与国防政策委员会会议上的话称。

拉夫罗夫称，当初有关国家对伊朗和朝鲜等国家实施制裁时，不以破坏国民经济为目的。

“而如今，西方国家的公众人物却声称，有必要（对俄罗斯）实施将摧毁经济并引发公众抗议的制裁。”拉夫罗夫说。

俄罗斯总统普京周四时表示，俄罗斯必须防止本国出现“颜色革命”。（完）