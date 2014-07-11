乌政府军收复失地 法德向普京施压

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅/顿涅茨克7月10日（记者 Richard Balmforth/Maria Tsvetkova） - 乌克兰政府军周四与分裂主义者交战，政府军进一步收复失地但伤亡人数上升。德国和法国敦促俄罗斯总统普京，要求其对乌克兰反叛武装进一步施压，寻求通过谈判结束冲突。
政府军最近在与反叛武装的冲突中占上风，但政府军方面已有超过200人丧生，还有数百平民和反叛武装士兵丧生。
乌克兰军方称，已经有了个要让分裂主义者“大惊失色”的计划。
军方发言人Vladyslav Seleznyov表示，政府军周四收复了塞维尔斯克（Siversk）的控制权。
一名分裂主义者证实了政府军的说法，称“差不多是这样”。
他说：“守住并加固（Siversk）没什么意义，因为被包围的风险很大。”
法国爱丽舍宫声明中表示，法国总统奥朗德和德国总理默克尔在电话中向普京施压，要求其“向（乌克兰）分裂主义者施加一切必要的压力，促使他们进行谈判”。
他们并要求普京采取切实步骤，确保俄乌边境管控。乌克兰政府称，俄罗斯政府对人员和武器越过边境进入乌克兰视而不见。
俄罗斯周四向乌克兰提出抗议，称乌克兰军队向俄罗斯边境一检查站开火。俄罗斯外交部称，古科沃（Gukovo）的边境检查站已经不是第一次遭遇炮火了。
俄罗斯因乌克兰危机遭到欧美制裁，但坚决否认其支持乌克兰东部的反叛武装。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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