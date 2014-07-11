乌政府军收复失地 法德向普京施压

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路透基辅/顿涅茨克7月10日（记者 Richard Balmforth/Maria Tsvetkova） - 乌克兰政府军周四与分裂主义者交战，政府军进一步收复失地但伤亡人数上升。德国和法国敦促俄罗斯总统普京，要求其对乌克兰反叛武装进一步施压，寻求通过谈判结束冲突。

政府军最近在与反叛武装的冲突中占上风，但政府军方面已有超过200人丧生，还有数百平民和反叛武装士兵丧生。

乌克兰军方称，已经有了个要让分裂主义者“大惊失色”的计划。

军方发言人Vladyslav Seleznyov表示，政府军周四收复了塞维尔斯克（Siversk）的控制权。

一名分裂主义者证实了政府军的说法，称“差不多是这样”。

他说：“守住并加固（Siversk）没什么意义，因为被包围的风险很大。”

法国爱丽舍宫声明中表示，法国总统奥朗德和德国总理默克尔在电话中向普京施压，要求其“向（乌克兰）分裂主义者施加一切必要的压力，促使他们进行谈判”。

他们并要求普京采取切实步骤，确保俄乌边境管控。乌克兰政府称，俄罗斯政府对人员和武器越过边境进入乌克兰视而不见。

俄罗斯周四向乌克兰提出抗议，称乌克兰军队向俄罗斯边境一检查站开火。俄罗斯外交部称，古科沃（Gukovo）的边境检查站已经不是第一次遭遇炮火了。

俄罗斯因乌克兰危机遭到欧美制裁，但坚决否认其支持乌克兰东部的反叛武装。（完）