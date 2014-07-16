乌总统敦促欧盟对俄采取强硬行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅7月16日 - 乌克兰总统波罗申科发出呼吁，敦促欧盟在周三于布鲁塞尔召开的欧盟领导人峰会上就乌克兰东部的分裂主义冲突向俄罗斯采取强硬行动。

乌克兰总统网站称，东部战事变得激烈后，波罗申科与欧洲理事会主席范龙佩进行了交流。

波罗申科向范龙佩通报了叛乱力量携带重型军事设备和武器从俄罗斯进入乌克兰的新证据。

该网站称，波罗申科呼吁欧盟“展示欧盟行动的强硬立场，以支持乌克兰”。

欧盟外交人士称，欧盟领导人周三可能同意实施新制裁，但可能没有影响深远的经济措施。

乌克兰指责俄罗斯对本国武装分子携带武器和军事设备穿越边境与乌克兰叛乱分子勾结一再置若罔闻。俄罗斯对此矢口否认。（完）