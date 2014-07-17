美国实施最严厉制裁，俄称这是报复行为

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/莫斯科7月17日 - 美国政府以俄罗斯未能抑制乌克兰的暴力活动为由，对俄罗斯实施迄今最严厉的制裁措施，目标对准与俄罗斯总统普京关系最密切的企业，以打击普京权力基础的核心。

通过对俄罗斯头号石油企业Rosneft 、第二大天然气企业Novatek和第三大银行Gazprombank实施制裁，美国当局把目标对准普京的盟友。

此外，制裁对象还包括国有银行业者Vnesheconombank和卡拉什尼科夫突击步枪生产商在内的八家军工企业。Vnesheconombank是俄政府的支付代理机构。

普京称，这些制裁措施会伤害美国能源企业，令美俄关系走向“死胡同”。这是普京迄今措辞最强硬的关于美俄未来关系的言论。俄罗斯外交部一位官员称，俄罗斯会以让华盛顿“痛苦”的方式还击。

美国的制裁措施让普京的盟友成为关注焦点。Rosneft由普京的至交谢钦掌舵。Novatek由Gennady Timchenko经营，此人据政治对手称曾在普京的帮助下创建了之前的Gunvor石油贸易帝国。

Gazprombank拒绝发表评论。

对于美国的制裁，随普京在巴西访问的谢钦称，制裁“不合理、主观且不合法，因为公司（Rosneft）没有在乌克兰危机中扮演角色。”

路透没有联系到Novatek置评。Vnesheconombank拒绝发表评论。（完）