美国实施最严厉制裁，俄称这是报复行为

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/莫斯科7月17日 - 美国政府以俄罗斯未能抑制乌克兰的暴力活动为由，对俄罗斯实施迄今最严厉的制裁措施，目标对准与俄罗斯总统普京关系最密切的企业，以打击普京权力基础的核心。
通过对俄罗斯头号石油企业Rosneft 、第二大天然气企业Novatek和第三大银行Gazprombank实施制裁，美国当局把目标对准普京的盟友。
此外，制裁对象还包括国有银行业者Vnesheconombank和卡拉什尼科夫突击步枪生产商在内的八家军工企业。Vnesheconombank是俄政府的支付代理机构。
普京称，这些制裁措施会伤害美国能源企业，令美俄关系走向“死胡同”。这是普京迄今措辞最强硬的关于美俄未来关系的言论。俄罗斯外交部一位官员称，俄罗斯会以让华盛顿“痛苦”的方式还击。
美国的制裁措施让普京的盟友成为关注焦点。Rosneft由普京的至交谢钦掌舵。Novatek由Gennady Timchenko经营，此人据政治对手称曾在普京的帮助下创建了之前的Gunvor石油贸易帝国。
Gazprombank拒绝发表评论。
对于美国的制裁，随普京在巴西访问的谢钦称，制裁“不合理、主观且不合法，因为公司（Rosneft）没有在乌克兰危机中扮演角色。”
路透没有联系到Novatek置评。Vnesheconombank拒绝发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选