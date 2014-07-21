乌克兰爆发自马航客机坠机以来的首次大冲突

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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(本文由路透中文网编译提供)
路透乌克兰顿涅茨克7月21日 - 据悉乌克兰军方周一发起攻击，试图冲破亲俄武装分子对乌克兰东部城市顿涅茨克的占领。这是自马航MH17上周被击落以来该地区爆发的首次大规模冲突。
顿涅茨克人民共和国领导人Sergei Kavtaradze表示，乌克兰政府军试图攻入顿涅茨克，双方在火车站附近展开激战。
Kavtaradze表示，至少有四辆坦克和装甲车试图攻入顿涅茨克。
乌克兰军方发言人Vladyslav Seleznyov表示，目前行动正在进行，但没有就关于政府军进入顿涅茨克的报导置评。Seleznyov表示：“反恐行动正在积极推进。我们不会公布军队的任何动向。”
路透记者也看到两辆反叛武装的坦克向顿涅茨克火车站驶去。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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