东欧情势：马航坠机遇难者遗体运离乌克兰，黑匣子移交马来西亚专家

纳吉布表示已与乌克兰分离主义者达成协议，把已发现的遇难者遗体交给荷兰当局。遇难者大多来自荷兰。

298人遇难让全球大为震惊，西方政府已威胁对俄罗斯实施更加严厉的惩罚， 指称俄罗斯支持乌克兰的亲俄武装力量，而他们有证据显示正是后者击落了马航飞机。

欧盟国家外长计划在周二讨论进一步的惩罚措施，但预计他们最多就是加快实施上周坠机事件前已原则上同意的针对个人及企业的制裁措施。

外交人士表示，考虑到遇难者中荷兰人居多，是否对俄罗斯经济中的整个行业实施更加严厉的制裁，基本上将取决于荷兰的态度。

“显然，俄罗斯必须利用自身对乌克兰分离主义者的影响力来改善那里的形势，”荷兰首相吕特称。

“如果未来几天通往灾难现场的通道仍无法充分开放，那么所有政治、经济和金融制裁措施都将予以考虑，以惩罚对此次事件负有直接或间接责任的人，”吕特补充道。

美国总统奥巴马也发表了类似观点。