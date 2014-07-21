东欧情势：马航坠机遇难者遗体运离乌克兰，黑匣子移交马来西亚专家

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
纳吉布表示已与乌克兰分离主义者达成协议，把已发现的遇难者遗体交给荷兰当局。遇难者大多来自荷兰。
298人遇难让全球大为震惊，西方政府已威胁对俄罗斯实施更加严厉的惩罚， 指称俄罗斯支持乌克兰的亲俄武装力量，而他们有证据显示正是后者击落了马航飞机。
欧盟国家外长计划在周二讨论进一步的惩罚措施，但预计他们最多就是加快实施上周坠机事件前已原则上同意的针对个人及企业的制裁措施。
外交人士表示，考虑到遇难者中荷兰人居多，是否对俄罗斯经济中的整个行业实施更加严厉的制裁，基本上将取决于荷兰的态度。
“显然，俄罗斯必须利用自身对乌克兰分离主义者的影响力来改善那里的形势，”荷兰首相吕特称。
“如果未来几天通往灾难现场的通道仍无法充分开放，那么所有政治、经济和金融制裁措施都将予以考虑，以惩罚对此次事件负有直接或间接责任的人，”吕特补充道。
美国总统奥巴马也发表了类似观点。
“现在是时候让普京总统及俄罗斯改变一直以来的策略、并认真尝试解决乌克兰国内的敌对状态了，”他在白宫称。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 徐文焰)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。