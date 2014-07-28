东欧情势：西方国家同意扩大对俄制裁，瞄准金融、国防和能源业

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“来自该地区的最新信息显示，即便在MH17客机被击落后，俄罗斯仍继续越境输送武器，向(乌克兰)分离势力提供实际支持，”英国首相卡梅伦在电话会议后发布声明称。
“(这些国家的)领导人一致认为，国际社会应让俄罗斯进一步付出代价，欧盟应尽快同意对俄罗斯的严厉行业制裁方案。”
日内稍早，俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，美国和欧盟对俄罗斯官员和企业实施的制裁举措将达不到目标。
“我们将克服某些经济领域中出现的困难，我们可能变得更加独立，并且对我们自身的力量更具信心，”拉夫罗夫在记者会上表示。
**乌克兰政府军向前推进**
乌克兰政府周一表示，政府军从叛军手中夺回更多领土，并且正在接近坠机地点。此前国际调查员称，由于冲突，他们不能到达该地点。
乌克兰官员称，政府军已经夺回叛军手中位于坠机地点附近的两个城镇，并试图夺回对Snezhnoye的控制权。乌克兰和美国政府认为，乌克兰叛军在Snezhnoye附近发射了地空导弹，将MH17客机击落。
一个亲政府武装组织表示，过去24小时冲突已造成23名成员身亡。一个叛军指挥官称，他损失了30名士兵。
乌克兰官员周一表示，对黑匣子的分析显示，MH17客机是被导弹击落。
已经下载了黑匣子数据的英国调查人员未发表评论。他们之前称，已经将信息移交给荷兰领导的国际调查小组。(完)
(编译 许娜/杜明霞；审校 张涛/张荻)
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