东欧情势：西方国家同意扩大对俄制裁，瞄准金融、国防和能源业

“来自该地区的最新信息显示，即便在MH17客机被击落后，俄罗斯仍继续越境输送武器，向(乌克兰)分离势力提供实际支持，”英国首相卡梅伦在电话会议后发布声明称。

“(这些国家的)领导人一致认为，国际社会应让俄罗斯进一步付出代价，欧盟应尽快同意对俄罗斯的严厉行业制裁方案。”

日内稍早，俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，美国和欧盟对俄罗斯官员和企业实施的制裁举措将达不到目标。

“我们将克服某些经济领域中出现的困难，我们可能变得更加独立，并且对我们自身的力量更具信心，”拉夫罗夫在记者会上表示。

**乌克兰政府军向前推进**

乌克兰政府周一表示，政府军从叛军手中夺回更多领土，并且正在接近坠机地点。此前国际调查员称，由于冲突，他们不能到达该地点。

乌克兰官员称，政府军已经夺回叛军手中位于坠机地点附近的两个城镇，并试图夺回对Snezhnoye的控制权。乌克兰和美国政府认为，乌克兰叛军在Snezhnoye附近发射了地空导弹，将MH17客机击落。

一个亲政府武装组织表示，过去24小时冲突已造成23名成员身亡。一个叛军指挥官称，他损失了30名士兵。

乌克兰官员周一表示，对黑匣子的分析显示，MH17客机是被导弹击落。

已经下载了黑匣子数据的英国调查人员未发表评论。他们之前称，已经将信息移交给荷兰领导的国际调查小组。(完)