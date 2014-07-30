《综述》俄罗斯回击西方制裁行动，乌克兰马航坠机地点附近爆发激战

**坠机地点附近继续激战**

马来西亚航空MH17航班坠机地点附近，乌克兰政府军与分离势力之间继续激战。华盛顿和布鲁塞尔称马航客机是被俄罗斯提供的导弹击落的。

基辅指责亲俄叛军周三加强该地区的防御，包括埋设地雷，试图防止外界到坠机地点进行适当调查。埋设地雷的消息无法得到独立消息来源的证实。乌克兰是禁止地雷条约的缔约国，俄罗斯不是。

乌克兰军方发言人Andriy Lysenko表示，叛军在坠机地点附近构筑工事：“他们部署了大量重型火炮并在通往该地区的路径布雷。这让试图确定马航波音777客机坠机原因的国际专家组无法开展工作。”

G7领导人此前呼吁所有各方在坠机地点附近停火。

西方的新制裁，是华盛顿和布鲁塞尔首次采取旨在打击俄罗斯整体经济的措施。此前数周的制裁举措范围较窄，仅针对个别人。

德国副总理兼经济部长加布利尔表示，新制裁举措将伤害欧洲经济，但对俄罗斯的伤害会更大。他补充称，这是值得付出的代价。

即便如此，俄罗斯市场仍上涨，股市、债市和卢布全线上升，因投资者认为制裁力度不如原来担心的那样严厉。

这场贸易战的首个欧洲受害者是波兰的苹果种植户，他们有逾一半的出口输往俄罗斯。俄罗斯是欧盟水果和蔬菜的最大进口国，每年进口额超过20亿欧元。

俄罗斯表示，此次涵盖多数波兰果蔬的禁令，是出于卫生原因，而且将考虑把禁令范围扩大至欧盟其他地区。

脆弱的乌克兰经济也受到重创。乌克兰议会周四将考虑紧缩预算修正案，这对获得国际货币基金组织(IMF)支持和向军队提供更多资金来说非常关键。(完)