《综述》俄禁止进口西方多数食品，苏联时期以来罕见

白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)表示，这些举措会伤及俄罗斯自身经济。美国财政部表示，如果俄罗斯继续对乌克兰反叛分子提供帮助，美国准备加强对俄罗斯的制裁。

欧盟执委会表示，保留采取行动报复俄罗斯进口禁令的权利。

**俄罗斯国内市场受损**

食品仅占俄罗斯从西方整体进口的一小部分，但禁令将对生产国特定行业的农户以及俄罗斯消费者产生严重影响。在通胀已经上升以及卢布贬值的情况下，俄罗斯消费者将面临更高的价格和供应短缺情况。

禁令影响到制裁清单上国家的所有肉类、鱼类、家禽、蔬菜和水果，但不包括其他食品--比如谷物、油籽油、糖、咖啡、茶和可可等主要大宗商品。去年，俄罗斯对禁令涉及食品的进口总额为255亿美元，其中来自禁令涉及国家的进口额为92亿美元。

俄罗斯还可能禁止西方航班飞越领空。欧洲航空公司可能需要消耗更多燃油，在飞往亚洲时绕开俄罗斯，但后者亦将损失数亿美元计的飞越领空费。

俄罗斯又向美国国家安全局承包商前雇员斯诺登(Edward Snowden)提供了三年居留许可，此举将激怒美国。(完)