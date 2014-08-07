《综述》俄禁止进口西方多数食品，苏联时期以来罕见

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)表示，这些举措会伤及俄罗斯自身经济。美国财政部表示，如果俄罗斯继续对乌克兰反叛分子提供帮助，美国准备加强对俄罗斯的制裁。
欧盟执委会表示，保留采取行动报复俄罗斯进口禁令的权利。
**俄罗斯国内市场受损**
食品仅占俄罗斯从西方整体进口的一小部分，但禁令将对生产国特定行业的农户以及俄罗斯消费者产生严重影响。在通胀已经上升以及卢布贬值的情况下，俄罗斯消费者将面临更高的价格和供应短缺情况。
禁令影响到制裁清单上国家的所有肉类、鱼类、家禽、蔬菜和水果，但不包括其他食品--比如谷物、油籽油、糖、咖啡、茶和可可等主要大宗商品。去年，俄罗斯对禁令涉及食品的进口总额为255亿美元，其中来自禁令涉及国家的进口额为92亿美元。
俄罗斯还可能禁止西方航班飞越领空。欧洲航空公司可能需要消耗更多燃油，在飞往亚洲时绕开俄罗斯，但后者亦将损失数亿美元计的飞越领空费。
俄罗斯又向美国国家安全局承包商前雇员斯诺登(Edward Snowden)提供了三年居留许可，此举将激怒美国。(完)
(编译 张涛/徐文焰/杜明霞；审校 郑茵/李爽)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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