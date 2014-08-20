修正-东欧情势：乌克兰政府军攻入亲俄叛军心脏地带，俄乌总统下周会晤

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(更正：修改标题措辞)
* 俄罗斯总统普京下周将会晤乌克兰总统
* 顿涅茨克市中心发生枪战
* 德国总理梅克尔将出访基辅
* 乌克兰东部冲突死亡人数增加
路透顿涅茨克/柏林8月19日 - 乌克兰顿涅茨克市中心周二发生枪战，市民争相躲避。亲俄叛军节节败退，乌政府军攻进其心脏地带。
俄乌双方总统办公室称，俄罗斯总统普京下周将与乌克兰总统波罗申科几个月来首次会面，试图结束他们在乌克兰东部亲俄叛乱问题上的对抗。
德国总理梅克尔的办公室称，在他们会面前，梅克尔将在周六访问乌克兰首都基辅，显示对乌克兰政府的支持。
外交努力还需克服一个障碍：在乌克兰政府军不断挺进胜利在望之际，波罗申科基本没有意愿做出妥协，来达成可以让普京保留颜面的协议。
顿涅茨克数月来一直是乌克兰分离主义叛军的大本营，这里的行政大楼悬挂着叛军旗帜，而居民则在点缀着花坛和喷泉的主要道路上漫步。不过周二下午，市中心却变成了交战区。 乌克兰官员表示，政府军队也在另一个分离主义叛军的主要据点--卢甘斯克市中心展开激战。卢甘斯克毗邻俄罗斯。
**外交努力**
乌克兰与俄罗斯的总统办公室称，两国总统将于8月26日参加白俄罗斯首都明斯克举行的会议。与会者还将包括欧盟官员、白俄罗斯与哈萨克斯坦的领导人。
会议的官方议程涉及欧盟与俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦组成的关税联盟之间的关系，不过乌克兰问题仍是首要议题。
这将是普京与波罗申科自6月以来的首次会谈，当时两位元首在法国纪念二战诺曼底登陆的活动中有过短暂会面。
欧洲官员在非公开场合称，他们将继续向普京施压，敦促他不要再支持乌克兰叛军，但与此同时，乌克兰必须在战场上有所收敛。
这些官员称，叛军的挫败可能会使俄罗斯蒙羞，促使它做出令人意外的举动。
乌克兰东部地区的战斗已导致重大人员伤亡。联合国称，包括平民和战斗者在内，估计共有2,086人在这场持续了四个月的冲突中丧生。
死亡人数自7月底以来几乎翻了一番，当时乌克兰军队加强了进攻，战火开始烧到城市地区。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申