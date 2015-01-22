乌克兰总统称俄罗斯有9,000名军人在乌境内

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞士达沃斯1月21日（记者 Dmitry Zhdannikov/Noah Barkin） - 乌克兰总统波罗申科周三指责俄罗斯派遣9,000名官兵到乌东部支援分裂武装，国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德称，她支持给予基辅当局更多经济援助，武装冲突已经给乌克兰经济造成了严重破坏。
莫斯科称波罗申科应拿出事实依据来证明。不过，波罗申科获得了北约的支持，后者称俄罗斯军队在乌克兰东部使用的重型军事装备数量增加，并再次呼吁俄罗斯撤军。
波罗申科在达沃斯世界经济论坛上称，俄罗斯军队直接卷入了乌克兰的冲突。这是他迄今对俄罗斯作出的最直接指责。
他表示，俄罗斯军队配备了坦克、重炮和装甲车等重型武器，“如果这不是侵略，那什么才是侵略呢？”
波罗申科还呼吁俄罗斯遵守去年9月三方在明斯克达成的和平计划。
“方案很简单--停止武器供应……撤军并关闭边境，”他说道。“如果你想谈别的，那说明你不是为了和平，而是为战争。”
俄罗斯外长拉夫罗夫试图驳斥上述指责，称希望周三举行的谈判取得进展。
“如果你如此有自信地指责，请拿事实说话。但是没人能摆出事实，或是不想这么做，”拉夫罗夫在赶赴柏林参加和平谈判前召开的记者会上称。
北约秘书长斯托尔滕贝格在布鲁塞尔的新闻发布会上表示，北约对俄罗斯军队在乌克兰的举动已观察了数月，最近注意到坦克、火炮等重型装备的数量增加。
乌克兰冲突已令该国经济濒临崩溃边缘，分析师已经针对债务问题发出警告。
IMF总裁拉加德表示，IMF理事会将讨论乌克兰有关提高资金援助的请求，并已明确表示乌克兰必须为此实行更广泛且深入的经济改革。但是，拉加德对记者称，“我会把请求提交理事会，理事会将尽快开会。我将提议支持乌克兰的请求。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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